У Міненерго спростували, що опалювальний сезон розпочнеться 1 листопада – пояснення

Постанова уряду про ПСО на ринку газу не стосується запуску опалення – рішення про теплопостачання самостійно ухвалює місцева влада

Ілюстративне фото: Depositphotos

Інформація про те, що опалювальний сезон у 2025 році розпочнеться з 1 листопада не відповідає дійсності, заявило Міністерство енергетики.

"У мережі активно поширюються хибні дані про дату початку опалювального сезону. Постанова уряду про покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку газу, де вказана дата 1 листопада 2025 року, не має жодного стосунку до фактичного запуску опалення в будинках", – йдеться у публікації.

За словами Міненерго, умови ПСО передбачають продовження фіксації цін на природний газ для населення після 31 жовтня 2025 року до 31 березня 2026-го – ці дати умовно названі "опалювальний період".

Відомство зазначило, що це суто технічна термінологія для "вірного визначення умов в період постачання природного газу".

"Опалювальний сезон в Україні почнеться плановано. Уряд ухвалив усі відповідні постанови, щоб забезпечити умови для цього", – заявили в Міненерго.

Рішення про початок і закінчення опалювального періоду самостійно ухвалюють органи місцевої влади: тепло дають з урахуванням середньодобової температури у регіоні, якщо вона більш ніж три доби тримається нижче ніж +8 градусів.