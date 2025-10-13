Зеленський про електрику після атак РФ: Може, доведеться імпортувати, але так було всі останні зими
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні доведеться імпортувати електроенергію, якщо виникне така потреба після російських атак. Однак країна робила це в усі зими під час великої війни, розповів глава держави під час брифінгу з главою європейської дипломатії Каєю Каллас у Києві.
"Тож якщо ми матимемо проблеми з електроенергією після тих чи інших атак, нам доведеться імпортувати її", – заявив глава держави.
Водночас Зеленський акцентував, що Україна використовувала імпорт електроенергії в усі зими впродовж повномасштабної війни: "І ця лінія для нас відкрита".
"Другий момент – вони [росіяни] атакують наші газосховища... водопостачання та значну частину нашої газової інфраструктури. Тому ми вже почали говорити про імпорт газу, маємо свої оцінки того, що нам буде потрібно", – розповів президент.
За його словами, питання імпорту газу – це "в основному про гроші".
На сьогодні сам газ не є проблемою – натомість проблема полягає в тому, щоб мати достатньо коштів для його купівлі.
"Ми знаємо, де купувати, ми знаємо ціну, у нас є партнери, які просто не беруть, не просять грошей. Тобто вони просто постачають: як наші норвезькі партнери або наші партнери з ЄС, і ми також розраховуємо на це. А також це можуть бути деякі представники Близького Сходу – ми скористалися нашими зв'язками минулої зими", – пояснив Зеленський.
Тож, додав президент, Україна знає, де купувати газ, однак питання завжди полягає в тому, де взяти достатньо грошей: "Але ми впораємося з цим".
- 6 жовтня президент Зеленський пообіцяв удари у відповідь на російські обстріли енергооб'єктів і зазначив, що Україні доведеться збільшити імпорт газу.
- 13 жовтня глава євродипломатії Каллас повідомила, що ЄС працює над виділенням Україні додаткових 100 млн євро допомоги для опалювального сезону.
- Міненерго спростувало інформацію про те, що опалювальний сезон нібито почнеться 1 листопада.
