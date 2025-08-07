Зеленский обсудил с директором МВФ новую финансовую помощь во время и после войны
Президент Владимир Зеленский обсудил с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой новую программу финансовой поддержки во время и после войны. Об этом глава государства сообщил в своих соцсетях.
"Важно было услышать, что МВФ видит: несмотря на войну Украина выполняет все обязательства и внедряет реформы. Обсудили новую программу финансовой помощи, которая укрепит украинцев и сейчас, и в послевоенное время. Мы готовы быстро делать все необходимые шаги. Правительство уже работает над этим", – заявил Зеленский.
Также, добавил он, во время звонка обсуждалось дополнительное финансирование для украинских защитников: "Различные варианты рассматриваем. Будем вместе искать решение".
Помимо этого Зеленский проинформировал Георгиеву о работе Украины с партнерами для скорейшего окончания войны, о разговоре с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами и о дальнейших шагах.
"Делаем все возможное, чтобы достичь достойного и длительного мира уже в этом году. Мы благодарны всем, кто нам помогает, и, конечно, рассчитываем на продолжение поддержки", – отметил руководитель Украины.
- 1 июля Украина получила девятый транш МВФ объемом около $500 млн в рамках четырехлетней программы EFF.
- 1 августа премьер Свириденко лично заверила Георгиеву в том, что правительство предано взятым на себя обязательствам после того, как оно не смогло вовремя назначить нового директора БЭБ.
- Глава Нацбанка Пышный сообщал, что Украина и МВФ уже работают над формированием новой программы сотрудничества, отмечая, что формат нынешней "уже не до конца" соответствует реалиям войны.
Комментарии (0)