Зеленский обсудил с директором МВФ новую финансовую помощь во время и после войны

Президент сообщил, что правительство уже работает над программой такой поддержки

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский обсудил с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой новую программу финансовой поддержки во время и после войны. Об этом глава государства сообщил в своих соцсетях.

"Важно было услышать, что МВФ видит: несмотря на войну Украина выполняет все обязательства и внедряет реформы. Обсудили новую программу финансовой помощи, которая укрепит украинцев и сейчас, и в послевоенное время. Мы готовы быстро делать все необходимые шаги. Правительство уже работает над этим", – заявил Зеленский.

Также, добавил он, во время звонка обсуждалось дополнительное финансирование для украинских защитников: "Различные варианты рассматриваем. Будем вместе искать решение".

Помимо этого Зеленский проинформировал Георгиеву о работе Украины с партнерами для скорейшего окончания войны, о разговоре с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами и о дальнейших шагах.

"Делаем все возможное, чтобы достичь достойного и длительного мира уже в этом году. Мы благодарны всем, кто нам помогает, и, конечно, рассчитываем на продолжение поддержки", – отметил руководитель Украины.