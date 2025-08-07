Зеленський обговорив з директоркою МВФ нову фінансову допомогу під час та після війни
Президент Володимир Зеленський обговорив з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою нову програму фінансової підтримки під час і після війни. Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах.
"Важливо було почути, що МВФ бачить: попри війну Україна виконує всі зобовʼязання та впроваджує реформи. Обговорили нову програму фінансової допомоги, яка зміцнить українців і зараз, і в післявоєнний час. Ми готові швидко робити всі необхідні кроки. Уряд уже працює над цим", – заявив Зеленський.
Також, додав він, під час дзвінка обговорювалось додаткове фінансування для українських захисників: "Різні варіанти розглядаємо. Будемо разом шукати рішення".
Окрім цього Зеленський поінформував Георгієву про роботу України з партнерами для якнайшвидшого закінчення війни, про розмову з президентом США Дональдом Трампом і європейськими лідерами та про подальші кроки.
"Робимо все можливе, щоб досягти достойного й тривалого миру вже цього року. Ми вдячні всім, хто нам допомагає, і, звісно, розраховуємо на продовження підтримки", – зауважив керівник України.
- 1 липня Україна отримала девʼятий транш МВФ обсягом близько $500 млн у межах чотирирічної програми EFF.
- 1 серпня прем'єрка Свириденко особисто запевнила Георгієву в тому, що уряд відданий взятим на себе зобов’язанням після того, як Кабмін не зміг вчасно призначити нового директора БЕБ.
- Глава Нацбанку Пишний повідомляв, що Україна та МВФ вже працюють над формуванням нової програми співпраці, зауважувавши, що формат нинішньої "вже не до кінця" відповідає реаліям війни.
