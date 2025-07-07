Зеленский: Оккупанты не будут чувствовать покоя в Курской и Белгородской областях

Президент на совещании заслушал доклад о военных действиях на территории России

Владимир Зеленский (Фото: NECATI SAVAS/ EPA)

Силы обороны и в дальнейшем будут действовать в прикордонных российских областях. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Он сообщил, что 7 июля провел совещание верховного главнокомандующего, где заслушал доклады о ситуации на фронте. В частности, речь шла о Покровском и Новопавловском направлениях, а также об Ореховском направлении и Сумщине.

Отдельный доклад касался действий Сил обороны на территории России в Курской и Белгородской областях.

"Оккупанты не будут там чувствовать себя спокойно", – заявил Зеленский.

Также на совещании обсуждался вопрос поставок дронов для передовой линии.

"Сдерживать российские штурмы и обеспечивать наши активные действия будем больше именно благодаря дронам, благодаря технологическим решениям", – подчеркнул президент.