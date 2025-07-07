Зеленский: Оккупанты не будут чувствовать покоя в Курской и Белгородской областях
Силы обороны и в дальнейшем будут действовать в прикордонных российских областях. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.
Он сообщил, что 7 июля провел совещание верховного главнокомандующего, где заслушал доклады о ситуации на фронте. В частности, речь шла о Покровском и Новопавловском направлениях, а также об Ореховском направлении и Сумщине.
Отдельный доклад касался действий Сил обороны на территории России в Курской и Белгородской областях.
"Оккупанты не будут там чувствовать себя спокойно", – заявил Зеленский.
Также на совещании обсуждался вопрос поставок дронов для передовой линии.
"Сдерживать российские штурмы и обеспечивать наши активные действия будем больше именно благодаря дронам, благодаря технологическим решениям", – подчеркнул президент.
- 22 июня Сырский сообщил, что ВСУ контролируют около 90 кв. км территории Глушковского района Курской области.