Зеленський: Окупанти не відчуватимуть спокою у Курській та Бєлгородській областях

Президент на ставці заслухав доповідь про військові дії на російській території

Володимир Зеленський (Фото: NECATI SAVAS/ EPA)

Сили оборони й надалі діятимуть у прикордонних російських областях. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Він повідомив, що 7 липня провів ставку верховного головнокомандувача, де заслухав доповіді щодо ситуації на фронті. Зокрема, йшлося про Покровський та Новопавлівський напрямки, також Оріхівський напрямок і Сумщину.

Окрема доповідь стосувалася дій Сил оборони на російській території в Курській та Бєлгородській областях.

"Окупанти не відчуватимуть там спокою", – заявив Зеленський.

Також на ставці обговорювалося питання постачання дронів для передової.

"Стримувати російські штурми й забезпечувати наші активні дії саме завдяки дронам, завдяки технологічним рішенням будемо більше", – наголосив президент.