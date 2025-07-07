Зеленський: Окупанти не відчуватимуть спокою у Курській та Бєлгородській областях
Сили оборони й надалі діятимуть у прикордонних російських областях. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
Він повідомив, що 7 липня провів ставку верховного головнокомандувача, де заслухав доповіді щодо ситуації на фронті. Зокрема, йшлося про Покровський та Новопавлівський напрямки, також Оріхівський напрямок і Сумщину.
Окрема доповідь стосувалася дій Сил оборони на російській території в Курській та Бєлгородській областях.
"Окупанти не відчуватимуть там спокою", – заявив Зеленський.
Також на ставці обговорювалося питання постачання дронів для передової.
"Стримувати російські штурми й забезпечувати наші активні дії саме завдяки дронам, завдяки технологічним рішенням будемо більше", – наголосив президент.
- 22 червня Сирський повідомив, що ЗСУ контролюють близько 90 кв. км території Глушковського району Курської області.