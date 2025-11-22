Зеленский поручил провести аудит государственных оборонных компаний
Яна Порохня
Редактор новостей LIGA.net
Президент Владимир Зеленский поручил провести полную проверку государственных оборонных компаний и соответствующих контрактов. Об этом он сообщил после совещания 22 ноября.
Президент отметил, что уже идет аудит деятельности государственных энергетических компаний и всех соответствующих финансовых операций. Теперь нужно провести аудит оборонной сферы, он должен быть полным и максимально глубоким.
Зеленский поручил премьер-министру Юлии Свириденко еженедельно докладывать по результатам этого аудита, а также еженедельно информировать украинское общество.
"Все данные о выявленных нарушениях будут направлены правоохранительным и антикоррупционным органам", – подчеркнул глава государства.
- 15 ноября Зеленский также анонсировал кадровые изменения в энергокомпаниях после операции "Мидас". Затронуло: Энергоатома, Укргидроэнерго, Оператора ГТС и Нафтогаза Украины.
- 16 ноября Зеленский поручил изменить руководителей АРМА, Фонда госимущества и других учреждений в энергосфере.
