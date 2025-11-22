Зеленский поручил провести аудит государственных оборонных компаний

Президент поручил премьеру еженедельно отчитываться ему и обществу о результатах проверок

Совещание у Владимира Зеленского (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Президент Владимир Зеленский поручил провести полную проверку государственных оборонных компаний и соответствующих контрактов. Об этом он сообщил после совещания 22 ноября.

Президент отметил, что уже идет аудит деятельности государственных энергетических компаний и всех соответствующих финансовых операций. Теперь нужно провести аудит оборонной сферы, он должен быть полным и максимально глубоким.

Зеленский поручил премьер-министру Юлии Свириденко еженедельно докладывать по результатам этого аудита, а также еженедельно информировать украинское общество.

"Все данные о выявленных нарушениях будут направлены правоохранительным и антикоррупционным органам", – подчеркнул глава государства.