Зеленський доручив провести аудит державних оборонних компаній

Президент доручив прем'єрці щотижнево звітувати йому та суспільству щодо результатів перевірок

Нарада у Володимира Зеленського (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Президент Володимир Зеленський доручив провести повну перевірку державних оборонних компаній і відповідних контрактів. Про це він повідомив після наради 22 листопада.

Президент зазначив, що вже триває аудит діяльності державних енергетичних компаній та всіх відповідних фінансових операцій. Тепер потрібно провести аудит оборонної сфери, він має бути повним і максимально глибоким.

Зеленський доручив прем’єр-міністерці Юлії Свириденко щотижнево доповідати за результатами цього аудиту, а також щотижнево інформувати українське суспільство.

"Всі дані про виявлені порушення будуть направлені правоохоронним та антикорупційним органам", – наголосив глава держави.