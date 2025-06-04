Зеленский после разговора Трампа с Путиным: Россия показывает средний палец миру
Владимир Путин чувствует безнаказанность после всех ударов по Украине, а Россия "показывает средний палец" тем, кто не хочет усиливать давление. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на фоне разговора российского диктатора с американским лидером Дональдом Трампом.
"Многие вели переговоры с Россией на разных уровнях. Никакие переговоры не привели не только к надежному миру, но даже к прекращению войны. К сожалению, Путин чувствует безнаказанность и даже после всех ужасных российских ударов якобы готовит еще какие-то "ответы". Это означает, что каждым новым ударом, каждой новой отсрочкой дипломатии Россия показывает средний палец всему миру. Всем, кто не хочет усиливать давление на Россию", - написал глава государства.
Зеленский убежден, что должно быть наоборот – Москва должна искать мир, а россияне – чувствовать, что война имеет свою цену.
По словам президента, если мир слабо реагирует на угрозы Путина, то российский диктатор воспринимает это как готовность мира закрыть глаза на его действия.
"Когда он не чувствует силы и давления, а чувствует слабость, он всегда совершает новые преступления. Он расценивает такое отношение как молчаливое разрешение – разрешение на новые зверства, новые удары, новые убийства", - добавил Зеленский.
Если сильные не останавливают Путина, значит, они разделяют с ним ответственность, подытожил украинский президент.
- 1 июня 2025 года СБУ провела спецоперацию "Паутина", поразив четыре стратегических аэродрома России. Это 34% всех российских стратегических носителей крылатых ракет, ориентированная стоимость которых составляет $7 млрд.
- 4 июня президент США Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Путиным. Во время него правитель Кремля пригрозил "ответить" Украине за атаку на аэродромы.