Зеленский после разговора Трампа с Путиным: Россия показывает средний палец миру

Украинский президент убежден, что если сильные не останавливают Путина, значит, они разделяют с ним ответственность

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Владимир Путин чувствует безнаказанность после всех ударов по Украине, а Россия "показывает средний палец" тем, кто не хочет усиливать давление. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на фоне разговора российского диктатора с американским лидером Дональдом Трампом.

"Многие вели переговоры с Россией на разных уровнях. Никакие переговоры не привели не только к надежному миру, но даже к прекращению войны. К сожалению, Путин чувствует безнаказанность и даже после всех ужасных российских ударов якобы готовит еще какие-то "ответы". Это означает, что каждым новым ударом, каждой новой отсрочкой дипломатии Россия показывает средний палец всему миру. Всем, кто не хочет усиливать давление на Россию", - написал глава государства.

Зеленский убежден, что должно быть наоборот – Москва должна искать мир, а россияне – чувствовать, что война имеет свою цену.

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По словам президента, если мир слабо реагирует на угрозы Путина, то российский диктатор воспринимает это как готовность мира закрыть глаза на его действия.

"Когда он не чувствует силы и давления, а чувствует слабость, он всегда совершает новые преступления. Он расценивает такое отношение как молчаливое разрешение – разрешение на новые зверства, новые удары, новые убийства", - добавил Зеленский.

Если сильные не останавливают Путина, значит, они разделяют с ним ответственность, подытожил украинский президент.