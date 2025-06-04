Зеленський після розмови Трампа з Путіним: Росія показує середній палець світу

Український президент переконаний, що якщо сильні не зупиняють Путіна, отже, вони розділяють із ним відповідальність

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Володимир Путін відчуває безкарність після усіх ударів по Україні, а Росія "показує середній палець" тим, хто не хоче посилювати проти неї тиск. Про це заявив президент Володимир Зеленський на тлі розмови російського диктатора з американським лідером Дональдом Трампом.

"Багато хто говорив із Росією і на різних рівнях. Жодні розмови не привели не тільки до надійного миру, але й навіть до зупинки війни. На жаль, Путін відчуває безкарність і навіть після всіх жахливих російських ударів нібито готує ще якісь "відповіді". Це означає, що кожним новим ударом, кожною новою відстрочкою дипломатії Росія показує середній палець усьому світові. Усім, хто не хоче посилювати тиск на Росію", – написав глава держави.

Зеленський переконаний, що має бути навпаки – Москва має шукати миру, а росіяни – відчувати, що війна має свою ціну.

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За словами президента, якщо світ слабко реагує на погрози від Путіна, то російський диктатор сприймає це як готовність світу заплющити очі на його дії.

"Коли він не відчуває сили та тиску, а відчуває слабкість, він завжди вчиняє нові злочини. Він розцінює таке ставлення як мовчазний дозвіл – дозвіл на нові звірства, нові удари, нові вбивства", – додав Зеленський.

Якщо сильні не зупиняють Путіна, отже, вони розділяють із ним відповідальність, підсумував український президент.