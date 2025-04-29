Зеленский предложил союзникам сотрудничество в формате Триморья: объяснил, о чем речь
Украине нужно большее сотрудничество по безопасности, и Киев предлагает союзникам осуществлять его в формате Триморья. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время онлайн-выступления на саммите Three Seas Initiative, который 29 апреля проходит в Варшаве.
Он отметил, что полномасштабная война научила страну многим вещам – как восстанавливаться после российских ракет и бомб и как противостоять кибератакам и другим угрозам. Кроме этого, у украинских специалистов есть уникальный опыт в защите и возобновлении энергоснабжения.
В формат Триморья входят энергетика, резервное питание и транспорт.
Что касается первого пункта, то Зеленский подчеркнул, что Украине нужно защитить свою энергетическую инфраструктуру, особенно вблизи границ с Россией, и разработать совместные планы действий на случай чрезвычайных ситуаций.
"Мы должны проверить, насколько мы готовы защищать и восстанавливать энергосистемы, если что-нибудь произойдет", – отметил он.
В вопросе резервного питания Украина и союзники должны найти больше способов поддерживать друг друга.
"Энергосети, трубопроводы, системы связи – вся критическая инфраструктура – должны строиться с учетом резервных маршрутов. Чтобы каждая страна могла помочь другим в кризисной ситуации", – сказал он.
Третье – это транспорт. По словам Зеленского, Украина нуждается в лучших логистических связях. В частности, Балтийское море может помогать, когда возникают проблемы в Черном море. И наоборот – когда странам-союзницам нужна помощь в случае кризиса, Черное море также должно помогать.
Кроме этого, по словам президента, Украина и партнеры должны иметь быстрый доступ к Адриатическому морю на случай, если что-то произойдет в регионе.
"Нам нужно учиться на поведении России и быть лучше подготовленными. А чтобы все это действительно стало реальностью, нам нужен мир. Длительный мир. И достичь его мы можем только сейчас, вместе, объединившись", – резюмировал глава государства.
- 28 апреля Испания и Португалия остались без света. Блэкаут наступил на всем Пиренейском полуострове.
- Глава Евросовета Кошту заявил, что пока нет никаких признаков, что эти массовые блэкауты произошли из-за кибератаки.
- Украина связалась с Испанией, Португалией и Францией по поводу помощи после массовых отключений электроэнергии.
- Утром 29 апреля в Испании и Португалии возобновилось электроснабжение после блэкаута, но проблемы остаются. Кибератаку и погодные явления исключили из-за причин блэкаута.