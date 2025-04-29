Зеленский предложил союзникам сотрудничество в формате Триморья: объяснил, о чем речь

Президент предложил усилить сотрудничество, в частности, в таких сферах, как энергетика, резервное питание и транспорт

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Украине нужно большее сотрудничество по безопасности, и Киев предлагает союзникам осуществлять его в формате Триморья. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время онлайн-выступления на саммите Three Seas Initiative, который 29 апреля проходит в Варшаве.

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Он отметил, что полномасштабная война научила страну многим вещам – как восстанавливаться после российских ракет и бомб и как противостоять кибератакам и другим угрозам. Кроме этого, у украинских специалистов есть уникальный опыт в защите и возобновлении энергоснабжения.

В формат Триморья входят энергетика, резервное питание и транспорт.

Что касается первого пункта, то Зеленский подчеркнул, что Украине нужно защитить свою энергетическую инфраструктуру, особенно вблизи границ с Россией, и разработать совместные планы действий на случай чрезвычайных ситуаций.

"Мы должны проверить, насколько мы готовы защищать и восстанавливать энергосистемы, если что-нибудь произойдет", – отметил он.

В вопросе резервного питания Украина и союзники должны найти больше способов поддерживать друг друга.

"Энергосети, трубопроводы, системы связи – вся критическая инфраструктура – должны строиться с учетом резервных маршрутов. Чтобы каждая страна могла помочь другим в кризисной ситуации", – сказал он.

Третье – это транспорт. По словам Зеленского, Украина нуждается в лучших логистических связях. В частности, Балтийское море может помогать, когда возникают проблемы в Черном море. И наоборот – когда странам-союзницам нужна помощь в случае кризиса, Черное море также должно помогать.

Кроме этого, по словам президента, Украина и партнеры должны иметь быстрый доступ к Адриатическому морю на случай, если что-то произойдет в регионе.

"Нам нужно учиться на поведении России и быть лучше подготовленными. А чтобы все это действительно стало реальностью, нам нужен мир. Длительный мир. И достичь его мы можем только сейчас, вместе, объединившись", – резюмировал глава государства.