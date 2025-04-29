Зеленський запропонував союзникам збільшити співпрацю в форматі Тримор’я

За словами президента, потрібно вчитись на поведінці Росії та бути краще підготовленими

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Україні потрібна більша безпекова співпраця, і Київ пропонує союзникам здійснювати її у форматі Тримор’я. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час онлайн-виступу на саміті Three Seas Initiative, який 29 квітня проходить у Варшаві.

Він зазначив, що повномасштабна війна навчила країну багатьох речей – як відновлюватися після російських ракет і бомб і як протистояти кібератакам та іншим загрозам. Окрім цього, українські фахівці мають унікальний досвід у захисті та відновленні енергопостачання.

Президент запропонував посилити співпрацю, зокрема в таких сферах, як енергетика, резервне живлення та транспорт.

Щодо першого пункту Зеленський наголосив, що Україні потрібно захистити свою енергетичну інфраструктуру, особливо поблизу кордонів з Росією, та розробити спільні плани дій у разі надзвичайних ситуацій.

"Ми маємо перевірити, наскільки ми готові захищати та відновлювати енергосистеми, якщо щось станеться", – зазначив він.

У питанні резервного живлення Україна та союзники мають знайти більше способів підтримувати одне одного.

"Енергомережі, трубопроводи, системи звʼязку – вся критична інфраструктура – повинні будуватися з урахуванням резервних маршрутів. Щоб кожна країна могла допомогти іншим у кризовій ситуації", – сказав він.

Третє – це транспорт. За словами Зеленського, Україна потребує кращих логістичних зв'язків. Зокрема, Балтійське море може допомагати, коли виникають проблеми в Чорному морі. І навпаки – коли країнам-союзницям потрібна допомога в разі кризи, Чорне море також має допомагати.

Окрім цього, за словами президента, Україна та партнери повинні мати швидкий доступ до Адріатичного моря у разі, якщо щось станеться в регіоні.

"Нам потрібно вчитись на поведінці Росії та бути краще підготовленими. А щоб усе це справді стало реальністю, нам потрібен мир. Тривалий мир. І досягти його ми можемо лише зараз, разом, об’єднавшись", – резюмував голова держави.