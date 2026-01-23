Зеленский расширил делегацию в Абу-Даби. Россия отправила представителей Минобороны
Президент Владимир Зеленский рассказал представителям медиа в чате Офиса президента, что расширил состав украинской делегации, которая будет участвовать в переговорах в Абу-Даби. В то же время от российской стороны будут участвовать исключительно военные, сообщил представитель диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.
Зеленский подписал указ об утверждении такого состава делегации:
→ секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров (глава делегации);
→ руководитель Офиса президента Кирилл Буданов;
→ руководитель фракции Слуга народа Давид Арахамия;
→ советник руководителя ОП Александр Бевз;
→ начальник Генштаба Вооруженных Сил Андрей Гнатов;
→ начальник Главного управления разведки Минобороны Олег Иващенко;
→ первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица;
→ первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский;
→ первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Александр Поклад;
→ заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий.
В чате с журналистами Зеленский отметил, что расширил состав делегации, чтобы участие в переговорах принимали в том числе и военные.
"Относительно мандата, с которым поехала группа, то я уверен – он всем понятен, но мы договорились, что где-то около 15:00-16:00 мы обсудим в телефонном формате о чем будут разговоры и на что мы рассчитываем, и чего ожидаем, и что можно обсуждать, что нельзя", – сказал он.
Отвечая на вопрос, обсуждались ли возможности расширения переговоров европейскими представителями, Зеленский отметил, что всегда выступает за участие европейцев.
"Сегодняшняя встреча и завтрашняя будет трехсторонняя Украина-Америка-Россия, а потом европейцы, безусловно, получат от нас фидбек", – пояснил он.
В то же время Песков не уточнил, кто именно поехал в Абу-Даби от РФ, но сообщил, что члены рабочей группы ночью получили "инструкции" от Путина.
- Ожидается, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби будут продолжаться два дня.
- По словам Зеленского, территориальный вопрос по Донбассу будет основным на переговорах в ОАЭ.
