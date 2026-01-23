Зеленский расширил делегацию в Абу-Даби. Россия отправила представителей Минобороны

Владимир Зеленский (Фото: EPA / GIAN EHRENZELLER)

Президент Владимир Зеленский рассказал представителям медиа в чате Офиса президента, что расширил состав украинской делегации, которая будет участвовать в переговорах в Абу-Даби. В то же время от российской стороны будут участвовать исключительно военные, сообщил представитель диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

Зеленский подписал указ об утверждении такого состава делегации:

→ секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров (глава делегации);

→ руководитель Офиса президента Кирилл Буданов;

→ руководитель фракции Слуга народа Давид Арахамия;

→ советник руководителя ОП Александр Бевз;

→ начальник Генштаба Вооруженных Сил Андрей Гнатов;

→ начальник Главного управления разведки Минобороны Олег Иващенко;

→ первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица;

→ первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский;

→ первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Александр Поклад;

→ заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий.

В чате с журналистами Зеленский отметил, что расширил состав делегации, чтобы участие в переговорах принимали в том числе и военные.

"Относительно мандата, с которым поехала группа, то я уверен – он всем понятен, но мы договорились, что где-то около 15:00-16:00 мы обсудим в телефонном формате о чем будут разговоры и на что мы рассчитываем, и чего ожидаем, и что можно обсуждать, что нельзя", – сказал он.

Отвечая на вопрос, обсуждались ли возможности расширения переговоров европейскими представителями, Зеленский отметил, что всегда выступает за участие европейцев.

"Сегодняшняя встреча и завтрашняя будет трехсторонняя Украина-Америка-Россия, а потом европейцы, безусловно, получат от нас фидбек", – пояснил он.

В то же время Песков не уточнил, кто именно поехал в Абу-Даби от РФ, но сообщил, что члены рабочей группы ночью получили "инструкции" от Путина.