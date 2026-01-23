Зеленський розширив делегацію в Абу-Дабі. Росія відправила представників Міноборони

Володимир Зеленський (Фото: EPA / GIAN EHRENZELLER)

Президент Володимир Зеленський розповів представникам медіа у чаті Офісу президента, що розширив склад української делегації, яка братиме участь у переговорах в Абу-Дабі. Водночас від російської сторони братимуть участь виключно військові, повідомив речник диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Зеленський підписав указ про затвердження такого складу делегації:

→ секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров (глава делегації);

→ керівник Офісу президента Кирило Буданов;

→ керівник фракції Слуга народу Давід Арахамія;

→ радник керівника ОП Олександр Бевз;

→ начальник Генштабу Збройних Сил Андрій Гнатов;

→ начальник Головного управління розвідки Міноборони Олег Іващенко;

→ перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця;

→ перший заступник секретаря РНБО Євгеній Острянський;

→ перший заступник голови Служби безпеки України Олександр Поклад;

→ заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький.

У чаті з журналістами Зеленський наголосив, що розширив склад делегації, щоб участь у перемовинах брали, зокрема, і військові.

"Щодо мандату, з яким поїхала група, то я впевнений – він всім зрозумілий, але ми домовились, що десь біля 15:00-16:00 ми обговоримо в телефонному форматі, про що будуть розмови, і на що ми розраховуємо, і чого очікуємо, і що можна обговорювати, що не можна", – сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи обговорювались можливості розширення переговорів європейськими представниками, Зеленський наголосив, що завжди виступає за участь європейців.

"Сьогоднішня зустріч і завтрашня буде трьохстороння Україна–Америка–Росія, а потім європейці, безумовно, отримають від нас фідбек", – пояснив він.

Водночас Пєсков не уточнив, хто саме поїхав до Абу-Дабі від РФ, але повідомив, що члени робочої групи уночі отримали "інструкції" від Путіна.