Зеленський: Питання Донбасу – ключове, його обговорять на тристоронній зустрчі в Абу-Дабі

Договір про гарантії безпеки вже готовий до підписання – Україна чекає місця та дати від США

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Територіальне питання щодо Донецької області України буде основним в переговорах про досягнення миру, його обговорюватимуть в Абу-Дабі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами в чаті.

"Питання Донбасу ключове. Його будуть обговорювати, як три сторони це бачать, в Абу-Дабі, сьогодні та завтра", – сказав він.

За словами президента, керівник переговорної групи секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров доповідав йому вночі та зранку і робитиме це на кожному етапі розмов або домовленостей.

Також Зеленський повідомив, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом 22 січня в Давосі порушував і питання протиповітряної оборони. Він висловив сподівання, що американська сторона повернеться "з позитивним результатом". А коли "результат" вже буде в Україні, то тоді тільки президент може про це сказати відкрито.

Щодо гарантій безпеки, то Зеленський наголосив, що договір готовий до підписання – вже є головна магістральна домовленість. Він чекає від Трампа місця та дати підписання цього "історичного документа". Проте він ще має пройти ратифікацію в Конгресі США.