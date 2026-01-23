Зеленський: Питання Донбасу – ключове, його обговорять на тристоронній зустрчі в Абу-Дабі
Територіальне питання щодо Донецької області України буде основним в переговорах про досягнення миру, його обговорюватимуть в Абу-Дабі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами в чаті.
"Питання Донбасу ключове. Його будуть обговорювати, як три сторони це бачать, в Абу-Дабі, сьогодні та завтра", – сказав він.
За словами президента, керівник переговорної групи секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров доповідав йому вночі та зранку і робитиме це на кожному етапі розмов або домовленостей.
Також Зеленський повідомив, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом 22 січня в Давосі порушував і питання протиповітряної оборони. Він висловив сподівання, що американська сторона повернеться "з позитивним результатом". А коли "результат" вже буде в Україні, то тоді тільки президент може про це сказати відкрито.
Щодо гарантій безпеки, то Зеленський наголосив, що договір готовий до підписання – вже є головна магістральна домовленість. Він чекає від Трампа місця та дати підписання цього "історичного документа". Проте він ще має пройти ратифікацію в Конгресі США.
- 22 січня Зеленський повідомив, що в Абу-Дабі відбудеться дводенна тристороння зустріч переговорних груп України, Росії та США. Переговори відбуватимуться на "технічному рівні".
- Того ж дня спецпредставник США Віткофф сказав, що план миру звели до одного питання, але якого саме – не уточнив. Також він заявив, що "скоро" приїде в Україну.
