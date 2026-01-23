Зеленский: Вопрос Донбасса – ключевой, его обсудят на трехсторонней встрече в Абу-Даби
Территориальный вопрос относительно Донецкой области Украины будет основным в переговорах о достижении мира, его будут обсуждать в Абу-Даби. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами в чате.
"Вопрос Донбасса ключевой. Его будут обсуждать, как три стороны это видят, в Абу-Даби, сегодня и завтра", – сказал он.
По словам президента, руководитель переговорной группы секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров докладывал ему ночью и утром и будет делать это на каждом этапе разговоров или договоренностей.
Также Зеленский сообщил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом 22 января в Давосе поднимал и вопрос противовоздушной обороны. Он выразил надежду, что американская сторона вернется "с положительным результатом". А когда "результат" уже будет в Украине, то тогда только президент может об этом сказать открыто.
Что касается гарантий безопасности, то Зеленский отметил, что договор готов к подписанию – уже есть главная магистральная договоренность. Он ждет от Трампа места и даты подписания этого "исторического документа". Однако он еще должен пройти ратификацию в Конгрессе США.
- 22 января Зеленский сообщил, что в Абу-Даби состоится двухдневная трехсторонняя встреча переговорных групп Украины, России и США. Переговоры будут проходить на "техническом уровне".
- В тот же день спецпредставитель США Уиткофф сказал, что план мира свели к одному вопросу, но какому именно – не уточнил. Также он заявил, что "скоро" приедет в Украину.
Комментарии (0)