Уиткофф сказал, что "скоро" приедет в Украину, а план мира свели к одному вопросу

По словам спецпосланника, вопрос решаемый, но в случае, если стороны этого действительно захотят

Стив Уиткофф (Фото: EPA/LUDOVIC MARIN)

В переговорах о мире между Украиной и Россией круг вопросов удалось сузить до одного. Об этом заявил спецпосланник США Стив Уиткофф во время Украинского завтрака в Давосе.

"Мы обсудили несколько вариантов этого вопроса, что говорит мне о том, что он решаем. Если обе стороны хотят его решить, то он будет решен", – сказал Уиткофф, но не назвал, о каком вопросе идет речь.

Также он заявил, что президент США Дональд Трамп предложил Украине зону свободной торговли без пошлин, что кардинально изменит ситуацию.

"Многие вещи мы обсуждали, этого всего заслуживают украинцы, потому что они такие мужественные в своей борьбе. Есть достаточно сложные условия, и я сочувствую, в частности, от имени президента Трампа. Поэтому мы едем в Москву, чтобы провести дискуссию, каким образом это можно решить", – сообщил Уиткофф.

После встречи, отвечая на вопрос журналистов о том, когда он приедет в Украину на фоне регулярных визитов в РФ, спецпосланник ответил: "Скоро". Никаких сроков или дат он не назвал.