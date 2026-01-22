Віткофф сказав, що "скоро" приїде в Україну, а план миру звели до одного питання

За словами спецпосланця, питання вирішуване, але у разі, якщо сторони цього дійсно захочуть

Стів Віткофф (Фото: EPA/LUDOVIC MARIN)

В переговорах про мир між Україною та Росією коло питань вдалося звузити до одного. Про це заявив спецпосланець США Стів Віткофф під час Українського сніданку в Давосі.

"Ми обговорили кілька варіантів цього питання, що говорить мені про те, що воно вирішуване. Якщо обидві сторони хочуть його вирішити, то воно буде вирішене", – сказав Віткофф, але не назвав, про яке питання йдеться.

Також він заявив, що президент США Дональд Трамп запропонував Україні зону вільної торгівлі без мит, що кардинально змінить ситуацію.

"Багато речей ми обговорювали, цього всього заслуговують українці, тому що вони такі мужні у своїй боротьбі. Є досить складні умови, і я співчуваю, зокрема, від імені президента Трампа. Тому ми їдемо до Москви, щоб провести дискусію, яким чином це можна вирішити", – повідомив Віткофф.

Після зустрічі, відповідаючи на запитання журналістів про те, коли він приїде до України на тлі регулярних візитів до РФ, спецпосланець відповів: "Скоро". Жодних термінів чи дат він не назвав.