Bloomberg: Путін отримав проєкт мирного плану на початку січня через Дмитрієва

На початку січня російський диктатор Володимир Путін отримав проєкт мирного плану, узгоджений між Україною та європейськими партнерами. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Вони розповіли, що диктатор РФ отримав проєкт документа на початку цього місяця через директора Російського фонду прямих інвестицій, представника Росії на переговорах зі США Кирила Дмитрієва.

Медіа пише, що проєкт неофіційно передали до Москви для ознайомлення. Це дозволить Путіну підготувати відгуки та запропонувати зміни перед очікуваним візитом спецпредставника президента США Стіва Віткоффа та учасника переговорної групи щодо врегулювання війни Джареда Кушнера до Москви.

Медіа пише, що Кремль розцінив цю пропозицію як значний "крок уперед", хоча вона й не привела до остаточної угоди. Багато питань, які становлять інтерес для Москви, або були відсутні, або були сформульовані таким чином, що Кремль вважав незадовільним. Проте включення цих тем і той факт, що робота над ними почалася, були сприйняті як позитивний момент.

Росія вважає, що Кушнер, який приєднався до Віткоффа на переговорах з Путіним у Москві минулого місяця, допоміг структурувати переговорний процес та створити рамки, що визначають хід обговорень, заявили співрозмовники.