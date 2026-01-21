Bloomberg: Путин получил проект мирного плана в начале января через Дмитриева
В начале января российский диктатор Владимир Путин получил проект мирного плана, согласованный между Украиной и европейскими партнерами. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с этим вопросом.
Они рассказали, что диктатор РФ получил проект документа в начале этого месяца через директора Российского фонда прямых инвестиций, представителя России на переговорах с США Кирилла Дмитриева.
Медиа пишет, что проект неофициально передали в Москву для ознакомления. Это позволит Путину подготовить отзывы и предложить изменения перед ожидаемым визитом спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и участника переговорной группы по урегулированию войны Джареда Кушнера в Москву.
Медиа пишет, что Кремль расценил это предложение как значительный "шаг вперед", хотя оно и не привело к окончательному соглашению. Многие вопросы, представляющие интерес для Москвы, либо отсутствовали, либо были сформулированы таким образом, что Кремль считал неудовлетворительным. Тем не менее включение этих тем и тот факт, что работа над ними началась, были восприняты как положительный момент.
Россия считает, что Кушнер, который присоединился к Уиткоффу на переговорах с Путиным в Москве в прошлом месяце, помог структурировать переговорный процесс и создать рамки, определяющие ход обсуждений, заявили собеседники.
- 10 января 2026 года Зеленский заявил, что надеется получить реакцию России на проект мирного плана до окончательного согласования гарантий безопасности и плана восстановления Украины с Трампом.
- 21 января стало известно, что Кушнер и Уиткофф едут на переговоры с Путиным в Москву.
Комментарии (0)