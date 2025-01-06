Зеленский в интервью назвал Путина "глухим, с голой задницей, мамонтом и Волдемортом"
Президент Владимир Зеленский считает, что Владимир Путин "глухой", и с ним следует говорить только с позиции силы. В интервью Лексу Фридману он также назвал российского диктатора "Волдемортом" и "мамонтом".
Фридман выразил надежду, что многие россияне, включая Путина, услышат это интервью. Зеленский с ним не согласился.
"Да он [Путин] вообще глухой, даже если с вами будет разговаривать. Он по сути глухой человек", – сказал глава государства.
Он привел в пример американского бизнесмена Илона Маска, который в интервью рассказывает об искусственном интеллекте, Марсе и новейших технологиях, в то же время Путин "стоит с голой задницей и рассказывает о племенах".
По словам Зеленского, российский диктатор является "мамонтом", который не слышит. Он подчеркнул, что разговаривать нужно с ним, кто слышит, и когда это даст миру мир и покой людям.
"Мне понравился месседж президента Трампа во время его речи. Я думаю, что мы имеем такую же позицию по миру через силу. Это значит, что если ты силен, ты можешь говорить. И Украина должна быть достаточно сильной. В противном случае он, как Волдеморт – тот, о ком нельзя говорить, питается и живет тем, что его субъективируют и вместо изоляции предлагают выходить на свет", – подытожил Зеленский.
- 19 декабря 2024 года Путин во время "прямой линии" в очередной раз заговорил о своем "Орешнике", предложив "дуэль" – мол, проверить системы противовоздушной обороны, которые якобы не смогут сбить эту ракету. Локацией "дуэли" почему-то предложил Киев, хотя говорил о системах ПВО стран Запада.
- Зеленский назвал "отморозками" диктатора и его подельников после такого предложения. А потом в придачу совершил пост в Х, где назвал Путина "долбо**ом".