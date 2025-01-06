Зеленский в интервью назвал Путина "глухим, с голой задницей, мамонтом и Волдемортом"

Глава государства считает, что разговаривать нужно с тем, кто слышит, и когда это даст миру мир и покой людям. Путин, по его словам, не таков

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА)

Президент Владимир Зеленский считает, что Владимир Путин "глухой", и с ним следует говорить только с позиции силы. В интервью Лексу Фридману он также назвал российского диктатора "Волдемортом" и "мамонтом".

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Фридман выразил надежду, что многие россияне, включая Путина, услышат это интервью. Зеленский с ним не согласился.

"Да он [Путин] вообще глухой, даже если с вами будет разговаривать. Он по сути глухой человек", – сказал глава государства.

Он привел в пример американского бизнесмена Илона Маска, который в интервью рассказывает об искусственном интеллекте, Марсе и новейших технологиях, в то же время Путин "стоит с голой задницей и рассказывает о племенах".

По словам Зеленского, российский диктатор является "мамонтом", который не слышит. Он подчеркнул, что разговаривать нужно с ним, кто слышит, и когда это даст миру мир и покой людям.

"Мне понравился месседж президента Трампа во время его речи. Я думаю, что мы имеем такую же позицию по миру через силу. Это значит, что если ты силен, ты можешь говорить. И Украина должна быть достаточно сильной. В противном случае он, как Волдеморт – тот, о ком нельзя говорить, питается и живет тем, что его субъективируют и вместо изоляции предлагают выходить на свет", – подытожил Зеленский.