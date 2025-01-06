Зеленський в інтерв'ю назвав Путіна "глухим, з голою дупою, мамонтом та Волдемортом"

Глава держави вважає, що розмовляти потрібно з тим, хто чує, і коли це дасть світу мир і спокій людям. Путін, за його словами, не такий

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА)

Президент Володимир Зеленський вважає, що Володимир Путін є "глухим", і з ним слід говорити тільки з позиції сили. В інтерв'ю Лексу Фрідману він також назвав російського диктатора "Волдемортом" та "мамонтом".

Фрідман висловив сподівання, що багато росіян, включно з Путіним, почують це інтерв'ю. Зеленський з ним не погодився.

"Та він [Путін] взагалі глухий, навіть якщо з вами розмовлятиме. Він по суті глуха людина", – сказав глава держави.

Він навів у приклад американського бізнесмена Ілона Маска, який в інтерв'ю розповідає про штучний інтелект, Марс і новітні технології, водночас Путін "стоїть із голою дупою і розповідає про племена".

За словами Зеленського, російський диктатор є "мамонтом", який не чує. Він підкреслив, що розмовляти потрібно з тим, хто чує, і коли це дасть світу мир і спокій людям.

"Мені сподобався меседж президента Трампа під час його промови. Я думаю, що ми маємо таку ж позицію щодо миру через силу. Це означає, що якщо ти сильний, ти можеш говорити. І Україна повинна бути достатньо сильною. В іншому випадку він, як Волдеморт – той, про кого не можна говорити, живиться і живе тим, що його суб'єктивують і замість ізоляції пропонують виходити на світло", – підсумував Зеленський.