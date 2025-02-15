Зеленский в Мюнхене обсудил помощь Украине с членами Палаты представителей США

Отмечается, что главной темой встречи было продолжение оборонной поддержки Украины

Владимир Зеленский в Мюнхене (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский встретился на полях Мюнхенской конференции безопасности с членами Палаты представителей США во главе с конгрессменом Майком Тернером. Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Зеленский рассказал, что проинформировал конгрессменов о ситуации на фронте, результатах Курской операции и рисках, связанных с участием Северной Кореи в боевых действиях.

Главной темой встречи было продолжение оборонной поддержки Украины, разработка законодательных инициатив в ее пользу и обеспечение надежных гарантий безопасности.

"Важно как можно скорее достичь гарантированного и продолжительного мира благодаря общей силе", – подытожил президент.