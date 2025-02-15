Зеленский в Мюнхене обсудил помощь Украине с членами Палаты представителей США
Президент Владимир Зеленский встретился на полях Мюнхенской конференции безопасности с членами Палаты представителей США во главе с конгрессменом Майком Тернером. Об этом глава государства сообщил в соцсетях.
Зеленский рассказал, что проинформировал конгрессменов о ситуации на фронте, результатах Курской операции и рисках, связанных с участием Северной Кореи в боевых действиях.
Главной темой встречи было продолжение оборонной поддержки Украины, разработка законодательных инициатив в ее пользу и обеспечение надежных гарантий безопасности.
"Важно как можно скорее достичь гарантированного и продолжительного мира благодаря общей силе", – подытожил президент.
- 15 февраля 2025 года Зеленский заявил, что Украине будет сложно выжить без военной поддержки США – ни во время войны, ни после.
- Он также предупредил, что российский диктатор Владимир Путин не намерен завершать войну, а лишь стремится к временному перемирию для перегруппировки войск и ослабления международных санкций.