Зеленский: Без помощи США Украине будет сложно выжить – во время и после войны
Президент Владимир Зеленский считает, что Украине будет сложно выжить без военной поддержки США – ни во время войны, ни после войны. Об этом он заявил в интервью NBC News.
Отвечая на вопрос, будет ли Украине трудно справиться без американской помощи, глава государства сказал: "Наверное, это будет очень, очень, очень тяжело. И, конечно, во всех сложных ситуациях у вас есть шанс. Но у нас будет мало шансов, очень мало шансов выжить без поддержки Соединенных Штатов. Я думаю, что это очень важно, критически важно".
По его словам, поддержка Украины от США критически важна для обороны Украины и ее будущего. Зеленский подчеркнул, что даже не хочет думать о том, что Украина может лишиться стратегического партнерства с Соединенными Штатами.
Президент отметил, что без военной поддержки США Украина может оказаться уязвимой к новой масштабной атаке России в будущем.
Он также предупредил, что российский диктатор Владимир Путин не намерен завершать войну, а лишь стремится к временному перемирию для перегруппировки войск и ослабления международных санкций.
- 14 февраля 2025 года вице-президент США Вэнс заявил, что потенциальное соглашение об урегулировании российско-украинской войны может быть неожиданным.
- В тот же день Зеленский сказал, что Россия может начать войну против стран НАТО в следующем году.