Зеленский: Без помощи США Украине будет сложно выжить – во время и после войны

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский считает, что Украине будет сложно выжить без военной поддержки США – ни во время войны, ни после войны. Об этом он заявил в интервью NBC News.

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Отвечая на вопрос, будет ли Украине трудно справиться без американской помощи, глава государства сказал: "Наверное, это будет очень, очень, очень тяжело. И, конечно, во всех сложных ситуациях у вас есть шанс. Но у нас будет мало шансов, очень мало шансов выжить без поддержки Соединенных Штатов. Я думаю, что это очень важно, критически важно".

По его словам, поддержка Украины от США критически важна для обороны Украины и ее будущего. Зеленский подчеркнул, что даже не хочет думать о том, что Украина может лишиться стратегического партнерства с Соединенными Штатами.

Президент отметил, что без военной поддержки США Украина может оказаться уязвимой к новой масштабной атаке России в будущем.

Он также предупредил, что российский диктатор Владимир Путин не намерен завершать войну, а лишь стремится к временному перемирию для перегруппировки войск и ослабления международных санкций.