Зеленський: Без допомоги США Україні буде складно вижити – під час і після війни

Підтримка України від США є критично важливою для оборони України та її майбутнього, переконаний президент

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україні буде складно вижити без військової підтримки США – ані під час війни, ані після. Про це він заявив в інтерв'ю NBC News.

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Відповідаючи на запитання, чи буде важко Україні впоратися без американської допомоги, глава держави сказав: "Напевно, це буде дуже, дуже, дуже важко. І, звичайно, у всіх складних ситуаціях у вас є шанс. Але у нас буде мало шансів, дуже мало шансів вижити без підтримки Сполучених Штатів. Я думаю, що це дуже важливо, критично важливо".

За його словами, підтримка України від США є критично важливою для оборони України та її майбутнього. Зеленський наголосив, що навіть не хоче думати про те, що Україна може втратити стратегічне партнерство зі Сполученими Штатами.

Президент зауважив, що без військової підтримки США Україна може стати вразливою до нової масштабної атаки Росії в майбутньому.

Він також попередив, що російський диктатор Володимир Путін не має наміру завершувати війну, а лише прагне тимчасового перемир'я для перегрупування військ і послаблення міжнародних санкцій.