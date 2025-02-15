Зеленський у Мюнхені обговорив допомогу Україні з членами Палати представників США
Володимир Зеленський у Мюнхені (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський зустрівся на полях Мюнхенської безпекової конференції з членами Палати представників США на чолі з конгресменом Майком Тернером. Про це глава держави повідомив у соцмережах.

Зеленський розповів, що поінформував конгресменів про ситуацію на фронті, результати Курської операції та ризики, пов’язані з участю Північної Кореї у бойових діях.

Головною темою зустрічі було продовження оборонної підтримки України, розробка законодавчих ініціатив на її користь та забезпечення надійних гарантій безпеки.

"Важливо якомога скоріше досягти гарантованого й тривалого миру завдяки спільній силі", – підсумував президент.

  • 15 лютого 2025 року Зеленський заявив, що Україні буде складно вижити без військової підтримки США – ані під час війни, ані після.
  • Він також попередив, що російський диктатор Володимир Путін не має наміру завершувати війну, а лише прагне тимчасового перемир'я для перегрупування військ і послаблення міжнародних санкцій.
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