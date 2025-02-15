Зеленський у Мюнхені обговорив допомогу Україні з членами Палати представників США
Президент Володимир Зеленський зустрівся на полях Мюнхенської безпекової конференції з членами Палати представників США на чолі з конгресменом Майком Тернером. Про це глава держави повідомив у соцмережах.
Зеленський розповів, що поінформував конгресменів про ситуацію на фронті, результати Курської операції та ризики, пов’язані з участю Північної Кореї у бойових діях.
Головною темою зустрічі було продовження оборонної підтримки України, розробка законодавчих ініціатив на її користь та забезпечення надійних гарантій безпеки.
"Важливо якомога скоріше досягти гарантованого й тривалого миру завдяки спільній силі", – підсумував президент.
- 15 лютого 2025 року Зеленський заявив, що Україні буде складно вижити без військової підтримки США – ані під час війни, ані після.
- Він також попередив, що російський диктатор Володимир Путін не має наміру завершувати війну, а лише прагне тимчасового перемир'я для перегрупування військ і послаблення міжнародних санкцій.