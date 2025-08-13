Зеленский: Я сказал президенту США, что Путин блефует

Перед встречей на Аляске российский диктатор пытается создать впечатление, что способен оккупировать всю Украину

Владимир Зеленский (Фото: Министерство развития громад и территорий)

Президент Владимир Зеленский во время онлайн-встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и европейскими лидерами предупредил, что российский диктатор Владимир Путин вводит всех в заблуждение. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

"Я сказал президенту США и европейским лидерам, что Путин блефует. Он пытается перед встречей на Аляске нажать по всему фронту и изобразить, что может оккупировать всю Украину", – заявил Зеленский.

Он отметил, что у России есть определенное преимущество в вооружении, но оно нивелируется большими потерями.

"У России, действительно, в несколько раз больше оружия, в частности, артиллерии – в три раза больше, но также у России в три раза больше потерь, и это факт", – сказал он.

Зеленский добавил, что также обманчиво утверждение о том, что санкции не наносят вреда российской экономике.

"Путин также блефует, говоря, что ему все равно на санкции, что они не работают. На самом деле санкции очень помогают, они бьют по российской военной экономике", – сказал президент.

Зеленский призвал партнеров к введению дополнительных санкций против России.

"Нам нужно дальнейшее давление ради мира. Вместе наш союз партнеров действительно может остановить войну Путина", – заявил он.