Зеленський: Я сказав президенту США, що Путін блефує

Російський диктатор перед зустріччю на Алясці намагається створити враження, що здатний окупувати всю Україну

Володимир Зеленський (Фото: Міністерство розвитку громад та територій)

Президент Володимир Зеленський під час онлайн-зустрічі з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом та європейськими лідерами попередив, що російський диктатор Володимир Путін вводить всіх в оману. Про це він заявив на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

"Я сказав президенту США та європейським лідерам, що Путін блефує. Він намагається перед зустріччю на Алясці натиснути по всьому фронту та зобразити, що може окупувати всю Україну", – заявив Зеленський.

Він зазначив, що у Росії є певна перевага у зброї, але вона нівелюється великими втратами.

"У Росії, правда, у кілька разів більше зброї, зокрема артилерії – у три рази, але також у Росії у три рази більше втрат, і це факт", – сказав він

Зеленський додав: оманливим є також твердження, що санкції не шкодять російській економіці.

"Путін також блефує, кажучи, що йому байдуже до санкцій, що вони не працюють. Насправді санкції дуже допомагають, вони б'ють по російській військовій економіці", – сказав президент.

Зеленський закликав партнерів до подальших санкцій проти Росії.

"Нам потрібний подальший тиск заради миру. Разом наш союз партнерів дійсно може зупинити війну Путіна", – заявив він.