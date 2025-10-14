Зеленский заменил первого заместителя секретаря СНБО

Президент уволил Руслана Хомчака с должности первого заместителя секретаря СНБО, он занимал эту должность более четырех лет

Руслан Хомчак (Фото: Генштаб)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров получил нового первого заместителя. Соответствующие указы во вторник, 14 октября, подписал президент Владимир Зеленский.

Так, указом №779/2025 глава государства уволил генерал-полковника Руслана Хомчака с должности первого заместителя секретаря СНБО. Он занимал эту должность с июля 2021 года.

Вместо этого указом №780/2025 Зеленский назначил первым заместителем Умерова Евгения Острянского.

"Назначить Острянского Евгения Викторовича первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", – говорится в документе.

Он имеет звание генерал-майора. С 24 мая 2025 года Острянский занимал должность заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

8 сентября сообщалось, что Зеленский назначил бывшего чиновника Алояна заместителем секретаря СНБО.