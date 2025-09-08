Зеленский назначил нового заместителя секретаря СНБО

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский назначил бывшего чиновника Давида Алояна заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова. Соответствующий указ появился на сайте главы государства.

Ранее, в апреле 2025-го, Алоян был назначен заместителем тогдашнего министра стратегических отраслей промышленности Германа Сметанина по вопросам европейской интеграции.

Во время июльской перезагрузки правительства Минстратегпром во время июльской перезагрузки решили присоединить к Министерству обороны.

Алоян пока не комментировал свое новое назначение. В августе по результатам четырех месяцев работы в Минстратегпроме чиновник писал, что "впереди новые задачи уже в новой роли".

Тогда же он указывал, что с начала 2025-го Минстратегпрому, среди прочего, удалось привлечь более $4 млрд инвестиций в производство вооружения через ряд механизмов.