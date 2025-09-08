Зеленский назначил нового заместителя секретаря СНБО
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский назначил бывшего чиновника Давида Алояна заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова. Соответствующий указ появился на сайте главы государства.

Ранее, в апреле 2025-го, Алоян был назначен заместителем тогдашнего министра стратегических отраслей промышленности Германа Сметанина по вопросам европейской интеграции.

Во время июльской перезагрузки правительства Минстратегпром во время июльской перезагрузки решили присоединить к Министерству обороны.

Алоян пока не комментировал свое новое назначение. В августе по результатам четырех месяцев работы в Минстратегпроме чиновник писал, что "впереди новые задачи уже в новой роли".

Тогда же он указывал, что с начала 2025-го Минстратегпрому, среди прочего, удалось привлечь более $4 млрд инвестиций в производство вооружения через ряд механизмов.

  • При назначении Умерова секретарем СНБО в июле Зеленский заявил, что первой задачей ведомства является продолжение работы с союзниками относительно договоренностей по оружию.
  • Умеров возглавляет украинскую делегацию на переговорах с РФ в Стамбульском формате. Также в начале сентября секретарь СНБО вместе с главой ОП Ермаком участвовал в переговорах со спецпосланником главы США Уиткоффом и советниками европейских лидеров на полях заседания "коалиции желающих" в Париже.
Рустем УмеровснбоВладимир ЗеленскийМинстратегпромдавид алоянназначение