Зеленский назначил Умерова секретарем СНБО

Умерова рассматривали как нового посла в США вместо Маркаровой, но в конце концов Зеленский выдвинул на эту должность Стефанишину

Рустем Умеров (Фото: Министерство обороны)

Бывший министр обороны Рустем Умеров назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. Указ №496/2025 18 июля опубликован на сайте Офиса президента.

Указом №495/2025 президент Владимир Зеленский уволил Александра Литвиненко, который до этого занимал должность секретаря СНБО.

ДОПОЛНЕНО в 11:30. Зеленский обсудил с Умеровым работу СНБО и Ставки Верховного Главнокомандующего, а также персональные задачи в оборонной и переговорной областях.

Первое, что необходимо сделать, это продолжить работу с союзниками по договоренностям по оружию.

"Должны полностью реализовать каждое соглашение с нашими партнерами о поставках оружия, а также новые специальные договоренности о создании совместных производств и строительстве заводов на территории партнеров", – сказал президент.

Также он поручил проанализировать состояние выполнения принятых решений СНБО и Ставки и реализовать задержанное. Кроме этого, будет "значительно укреплен" формат технологической Ставки.

"Нужна четкая координация и полное исполнение решений в секторе обороны и безопасности Украины", – подчеркнул Зеленский.

Третье, что подчеркнул президент, это активизация переговорного трека. Сейчас все еще продолжается выполнение договоренностей, достигнутых на второй встрече, но "нужно больше динамики".

Третье – активизировать переговорный трек. Сейчас идет исполнение договоренностей второй встречи в Стамбуле. Требуется больше динамики в этом процессе.

10 июля президент во время общения с журналистами президент подтвердил, что рассматривает Умерова на должность посла в США вместо Оксаны Маркаровой.

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин в комментарии LIGA.net назвал Умерова "самой сильной кандидатурой" на этот пост. А нардеп Роман Костенко предположил, что его кандидатуру Зеленский уже мог согласовать с президентом США Дональдом Трампом.

Однако собеседник LIGA.net в Офисе президента 17 июля сообщил, что послом в США все же будет не Умеров, а Ольга Стефанишина. Он пояснил, что Умеров будет заниматься переговорами без привязки к конкретной столице.