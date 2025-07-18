Зеленський призначив Умєрова секретарем РНБО

У межах переставлянь в уряді Умєрова розглядали як нового посла у США замість Маркарової, але зрештою Зеленський висунув на цю посаду Стефанішину

Рустем Умєров (Фото: Міністерство оборони)

Колишній міністр оборони Рустем Умєров призначений секретарем Ради національної безпеки і оборони України. Указ №496/2025 18 липня опублікований на сайті Офісу президента.

Указом №495/2025 президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Литвиненка, який до цього обіймав посаду секретаря РНБО.

ДОПОВНЕНО об 11:30. Зеленський обговорив з Умєровим роботу РНБО та Ставки Верховного Головнокомандувача, а також персональні завдання в оборонній та перемовній сферах.

Перше, що необхідно зробити, це продовжити працювати з союзниками щодо домовленостей по зброї.

"Маємо повністю реалізувати кожну угоду з нашими партнерами про постачання зброї, а також нові спеціальні домовленості про створення спільних виробництв та будівництво заводів на території партнерів", – сказав президент.

Також він доручив проаналізувати стан виконання прийнятих рішень РНБО і Ставки та реалізувати те, що затрималось. Окрім цього буде "значно зміцнено" формат технологічної Ставки.

"Потрібна чітка координація та повне виконання рішень у секторі оборони та безпеки України", – підкреслив Зеленський.

Третє, на чому наголосив президент, це активізація перемовного треку. Зараз все ще триває виконання домовленостей, які були досягнуті на другій зустрічі, але "потрібно більше динаміки".

10 липня президент під час спілкування з журналістами президент підтвердив, що розглядає Умєрова на посаду посла у США замість Оксани Маркарової.

Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін у коментарі LIGA.net назвав Умєрова "найсильнішою кандидатурою" на цей пост. А нардеп Роман Костенко припустив, що його кандидатуру Зеленській вже міг погодити з президентом США Дональдом Трампом.

Однак співрозмовник LIGA.net в Офісі президента 17 липня повідомив, що послом у США все ж таки буде не Умєров, а Ольга Стефанішина. Він пояснив, що Умєров займатиметься переговорами без прив'язування до конкретної столиці.