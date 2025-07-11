Умєров – найсильніша кандидатура на пост посла України в США, каже Клімкін

Очільника Міноборони добре сприймають в оточенні Трампа, особливо на тлі непогано проведених переговорів із РФ

Рустем Умєров (Фото: Міністерство оборони)

Керівник Міноборони Рустем Умєров – це найсильніша кандидатура на пост нового посла України в США, яку розглядає президент Володимир Зеленський. Таку думку озвучив LIGA.net колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін.

За його словами, Умєров непогано сприймається тими, хто займається українською темою в оточенні президента США Дональда Трампа. Це емоційний момент, але через те, що в новій адміністрації все сприймається через емоційну призму, він доволі важливий.

Важливим бонусом також є те, що люди, які працюють з Україною, вважають, що він непогано провів переговори в Саудівській Аравії та Стамбулі.

"Я думаю, що з тих кандидатур, які напевно є на столі у Володимира Зеленського, я не знаю, які у нього є, але у нього точно є свій шотлист, це – найсильніша станом на сьогодні. Очевидно", – сказав Клімкін.

Водночас він вважає, що Умєрову на посту посла буде непросто і балансувати відносини з адміністрацією, і будувати відносини зі всіма іншими, оскільки ця адміністрація демократів не сприймає.

"Побудувати історію, яка буде навколо нього, позитивною – буде непросто", – зазначив ексміністр.