Умєров – найсильніша кандидатура на пост посла України в США, каже Клімкін
Керівник Міноборони Рустем Умєров – це найсильніша кандидатура на пост нового посла України в США, яку розглядає президент Володимир Зеленський. Таку думку озвучив LIGA.net колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін.
За його словами, Умєров непогано сприймається тими, хто займається українською темою в оточенні президента США Дональда Трампа. Це емоційний момент, але через те, що в новій адміністрації все сприймається через емоційну призму, він доволі важливий.
Важливим бонусом також є те, що люди, які працюють з Україною, вважають, що він непогано провів переговори в Саудівській Аравії та Стамбулі.
"Я думаю, що з тих кандидатур, які напевно є на столі у Володимира Зеленського, я не знаю, які у нього є, але у нього точно є свій шотлист, це – найсильніша станом на сьогодні. Очевидно", – сказав Клімкін.
Водночас він вважає, що Умєрову на посту посла буде непросто і балансувати відносини з адміністрацією, і будувати відносини зі всіма іншими, оскільки ця адміністрація демократів не сприймає.
"Побудувати історію, яка буде навколо нього, позитивною – буде непросто", – зазначив ексміністр.
- 7 липня агентство Bloomberg повідомило, що Зеленський під час розмови з Трампом обговорив заміну української посолки у Вашингтоні.
- 8 липня співрозмовник LIGA.net в Офісі президента повідомив, що Зеленський сказав Оксані Маркаровій про намір її звільнити.
- 10 липня під час спілкування з журналістами президент підтвердив, що розглядає Умєрова на посаду посла у США. Він подякував Маркаровій за роботу.