Зеленський міг уже узгодити з Трампом призначення Умєрова послом США – нардеп Костенко

Роман Костенко (Фото: facebook.com/kostenko.roman83)

Майбутньому новому послу Україні у США буде складно знайти спільну мову з президентом Дональдом Трампом через його складний характер. Але кандидатуру Рустема Умєрова могли вже з ним погодити. Таку думку висловив в інтерв'ю LIGA.net народний депутат від Голосу Роман Костенко.

Він зазначив, що, як правило, перед тим, як анонсувати нову кандидатуру, сторони її спочатку погоджують. І не виключив, що президент Володимир Зеленський вже погодив Умєрова з Трампом.

"Дуже погана історія, коли ти призначаєш сам свого посла, це твоє рішення як президента, а інша країна каже: "Та ні, нам такий не потрібен..." Якщо ми вже зараз анонсували, а нам скажуть: "Нам не потрібен ваш міністр оборони", то це вже така історія, трохи неправильна. Цікаво буде дуже, принаймні", – каже Костенко.

Нардеп зазначив, що також новому послу доведеться заново напрацьовувати всі контакти серед політиків у США та намагатися швидко увійти в справи. Адже в України немає часу чекати та кожен день на рахунку і треба працювати ефективно.

"У Трампа складний характер, тому знайти з ним спільну мову також буде складно, і там потрібно буде серйозно попрацювати", – зазначив нардеп.