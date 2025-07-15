Зеленский мог уже согласовать с Трампом назначение Умерова послом США – нардеп Костенко

Роман Костенко (Фото: facebook.com/kostenko.roman83)

Будущему новому послу Украины в США будет сложно найти общий язык с президентом Дональдом Трампом из-за его сложного характера. Но кандидатуру Рустема Умерова могли уже с ним согласовать. Такое мнение выразил в интервью LIGA.net народный депутат от Голоса Роман Костенко.

Он отметил, что, как правило, перед тем как анонсировать новую кандидатуру, стороны ее сначала согласовывают. И не исключил, что президент Владимир Зеленский уже согласовал Умерова с Трампом.

"Очень плохая история, когда ты назначаешь сам своего посла, это твое решение как президента, а другая страна говорит: "Да нет, нам такой не нужен..." Если мы уже сейчас анонсировали, а нам скажут: "Нам не нужен ваш министр обороны", то это уже такая история, немного неправильная. Интересно будет очень, по крайней мере", – говорит Костенко.

Нардеп отметил, что также новому послу придется снова нарабатывать все контакты среди политиков в США и пытаться быстро войти в курс дел. У Украины нет времени ждать и каждый день на счету и нужно работать эффективно.

"У Трампа сложный характер, поэтому найти с ним общий язык тоже будет сложно, и там нужно будет серьезно поработать", – отметил нардеп.