Зеленский мог уже согласовать с Трампом назначение Умерова послом США – нардеп Костенко
Будущему новому послу Украины в США будет сложно найти общий язык с президентом Дональдом Трампом из-за его сложного характера. Но кандидатуру Рустема Умерова могли уже с ним согласовать. Такое мнение выразил в интервью LIGA.net народный депутат от Голоса Роман Костенко.
Он отметил, что, как правило, перед тем как анонсировать новую кандидатуру, стороны ее сначала согласовывают. И не исключил, что президент Владимир Зеленский уже согласовал Умерова с Трампом.
"Очень плохая история, когда ты назначаешь сам своего посла, это твое решение как президента, а другая страна говорит: "Да нет, нам такой не нужен..." Если мы уже сейчас анонсировали, а нам скажут: "Нам не нужен ваш министр обороны", то это уже такая история, немного неправильная. Интересно будет очень, по крайней мере", – говорит Костенко.
Нардеп отметил, что также новому послу придется снова нарабатывать все контакты среди политиков в США и пытаться быстро войти в курс дел. У Украины нет времени ждать и каждый день на счету и нужно работать эффективно.
"У Трампа сложный характер, поэтому найти с ним общий язык тоже будет сложно, и там нужно будет серьезно поработать", – отметил нардеп.
- 7 июля агентство Bloomberg сообщило, что Зеленский во время разговора с Трампом обсудил замену украинского посола в Вашингтоне. А 8 июля собеседник LIGA.net в Офисе президента сообщил, что Зеленский озвучил это намерение Оксане Маркаровой.
- 10 июля во время общения с журналистами президент подтвердил, что рассматривает Умерова на должность посла в США. Он поблагодарил Маркарову за работу.
- Экс-министр иностранных дел Климкин в комментарии LIGA.net назвал Умерова "сильнейшей кандидатурой" на пост посла в США.
- А один из собеседников LIGA.net в Офисе президента сообщил, что Шмыгаль может заменить Умерова в должности министра обороны.
Комментарии (0)