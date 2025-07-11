Умеров – самая сильная кандидатура на пост посла Украины в США, считает Климкин
Руководитель Минобороны Рустем Умеров – это самая сильная кандидатура на пост нового посла Украины в США, рассматриваемая президентом Владимиром Зеленским. Такое мнение озвучил LIGA.net бывший министр иностранных дел Павел Климкин.
По его словам, Умеров неплохо воспринимается теми, кто занимается украинской темой в окружении президента США Дональда Трампа. Это эмоциональный момент, но из-за того, что в новой администрации все воспринимается через эмоциональную призму, он очень важен.
Важным бонусом также является то, что работающие с Украиной люди считают, что он неплохо провел переговоры в Саудовской Аравии и Стамбуле.
"Я думаю, что из тех кандидатур, которые наверняка есть на столе у Владимира Зеленского, я не знаю, какие у него есть, но у него точно есть свой шотлист, эта – самая сильная по состоянию на сегодняшний день", – сказал Климкин.
В то же время он считает, что Умерову на посту посла будет непросто и балансировать отношения с администрацией, и строить отношения со всеми остальными, поскольку эта администрация демократов не воспринимает.
"Построить историю, которая будет вокруг него, позитивной – будет непросто", – отметил экс-министр.
- 7 июля агентство Bloomberg сообщило, что Зеленский во время разговора с Трампом обсудил замену украинского посла в Вашингтоне.
- 8 июля собеседник LIGA.net в Офисе президента сообщил, что Зеленский сказал Оксане Маркаровой о намерении ее уволить.
- 10 июля во время общения с журналистами президент подтвердил, что рассматривает Умерова на должность посла в США. Он поблагодарил Маркарову за работу.