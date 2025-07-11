Умеров – самая сильная кандидатура на пост посла Украины в США, считает Климкин

Главу Минобороны хорошо воспринимают в окружении Трампа, особенно на фоне неплохо проведенных переговоров с РФ

Рустем Умеров (Фото: Министерство обороны)

Руководитель Минобороны Рустем Умеров – это самая сильная кандидатура на пост нового посла Украины в США, рассматриваемая президентом Владимиром Зеленским. Такое мнение озвучил LIGA.net бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

По его словам, Умеров неплохо воспринимается теми, кто занимается украинской темой в окружении президента США Дональда Трампа. Это эмоциональный момент, но из-за того, что в новой администрации все воспринимается через эмоциональную призму, он очень важен.

Важным бонусом также является то, что работающие с Украиной люди считают, что он неплохо провел переговоры в Саудовской Аравии и Стамбуле.

"Я думаю, что из тех кандидатур, которые наверняка есть на столе у Владимира Зеленского, я не знаю, какие у него есть, но у него точно есть свой шотлист, эта – самая сильная по состоянию на сегодняшний день", – сказал Климкин.

В то же время он считает, что Умерову на посту посла будет непросто и балансировать отношения с администрацией, и строить отношения со всеми остальными, поскольку эта администрация демократов не воспринимает.

"Построить историю, которая будет вокруг него, позитивной – будет непросто", – отметил экс-министр.