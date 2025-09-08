Зеленський призначив нового заступника секретаря РНБО
Президент Володимир Зеленський призначив колишнього урядовця Давида Алояна заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони Рустема Умєрова. Відповідний указ з'явився на сайті глави держави.
Раніше, у квітні 2025-го, Алояна було призначено заступником тодішнього міністра стратегічних галузей промисловості Германа Сметаніна з питань європейської інтеграції.
Під час липневого перезавантаження уряду Мінстратегпром вирішили приєднати до Міністерства оборони.
Алоян поки не коментував своє нове призначення. У серпні за результатами чотирьох місяців роботи в Мінстратегпромі чиновник писав, що "попереду нові завдання вже у новій ролі".
Тоді ж він вказував, що з початку 2025-го Мінстратегпрому, з-поміж іншого, вдалося залучити понад $4 млрд інвестицій у виробництво озброєння через ряд механізмів.
- Під час призначення Умєрова секретарем РНБО у липні Зеленський заявив, що першим завданням відомства є продовження роботи з союзниками стосовно домовленостей щодо зброї.
- Умєров очолює українську делегацію на переговорах з РФ у Стамбульському форматі. Також на початку вересня секретар РНБО разом з главою ОП Єрмаком брав участь у переговорах зі спецпосланцем глави США Віткоффом та радниками європейських лідерів на полях засідання "коаліції охочих" у Парижі.
