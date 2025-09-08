Зеленський призначив нового заступника секретаря РНБО

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський призначив колишнього урядовця Давида Алояна заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони Рустема Умєрова. Відповідний указ з'явився на сайті глави держави.

Раніше, у квітні 2025-го, Алояна було призначено заступником тодішнього міністра стратегічних галузей промисловості Германа Сметаніна з питань європейської інтеграції.

Під час липневого перезавантаження уряду Мінстратегпром вирішили приєднати до Міністерства оборони.

Алоян поки не коментував своє нове призначення. У серпні за результатами чотирьох місяців роботи в Мінстратегпромі чиновник писав, що "попереду нові завдання вже у новій ролі".

Тоді ж він вказував, що з початку 2025-го Мінстратегпрому, з-поміж іншого, вдалося залучити понад $4 млрд інвестицій у виробництво озброєння через ряд механізмів.