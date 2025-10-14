Зеленський замінив першого заступника секретаря РНБО

Президент звільнив Руслана Хомчака з посади першого заступника секретаря РНБО, він обіймав цю посаду понад чотири роки

Руслан Хомчак (Фото: Генштаб)

Секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умєров отримав нового першого заступника. Відповідні укази у вівторок, 14 жовтня, підписав президент Володимир Зеленський.

Так, указом №779/2025 глава держави звільнив генерал-полковника Руслана Хомчака з посади першого заступника секретаря РНБО. Він обіймав цю посаду з липня 2021 року.

Натомість указом №780/2025 Зеленський призначив першим заступником Умєрова Євгенія Острянського.

"Призначити Острянського Євгенія Вікторовича першим заступником секретаря Ради національної безпеки й оборони України", – йдеться в документі.

Він має звання генерал-майора. З 24 травня 2025 року Острянський обіймав посаду заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

8 вересня повідомлялося, що Зеленський призначив колишнього урядовця Алояна заступником секретаря РНБО.