Зеленский заявил о желании использовать замороженные активы РФ для оснащения армии

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба ОП)

Президент Владимир Зеленский хочет использовать замороженные активы России для оснащения Вооруженных Сил Украины. Такое желание он выразил в интервью Le Figaro.

Зеленский отнес использование активов РФ на оснащение армии к финансовым гарантиям, которые нужны Украине от европейцев.

"Потому что укрепленная и сильная украинская армия будет самым большим залогом нашей безопасности", – заявил глава государства.

Также, по словам Зеленского, Украине нужны военные контингенты и противовоздушная оборона. Последняя есть у Соединенных Штатов, говорит президент.

"Мы обсуждали эту тему с Дональдом Трампом. Но если американцы не предоставят нам такую систему, нам придется вместе с европейцами выяснить, какие аналогичные средства они могли бы предоставить нам, чтобы иметь возможность полностью закрыть наше небо", – сказал Зеленский.

Около 300 млрд евро активов Центрального банка России были заморожены членами G7 после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Большинство активов – на сумму около 190 млрд евро – находятся в центральном депозитарии ценных бумаг Бельгии Euroclear. Также меньшие суммы хранятся во Франции, Великобритании, Японии, Швейцарии и США.

В настоящее время доход от активов в виде преимущественно государственных облигаций и наличных денег используется странами G7 для погашения займов Украине на $50 млрд.

22 февраля Bloomberg сообщало, что ЕС рассматривает возможность использования замороженных активов России как залог для компенсаций Украине.

1 марта Великобритания выделила около $3 млрд на производство оружия, которое оплатят доходами от замороженных активов России.

3 марта Financial Times написала, что Франция предлагает конфисковать активы России в случае нарушения ею перемирия.