Зеленський заявив про бажання використати заморожені активи РФ для оснащення армії

Володимир Зеленський (Фото: пресслужба ОП)

Президент Володимир Зеленський хоче використати заморожені активи Росії для оснащення Збройних Сил України. Таке бажання він висловив в інтерв'ю Le Figaro.

Зеленський відніс використання активів РФ на оснащення армії до фінансових гарантій, які потрібні Україні від європейців.

"Бо зміцнена та сильна українська армія буде найбільшою запорукою нашої безпеки", – заявив глава держави.

Також, за словами Зеленського, Україні потрібні військові контингенти та протиповітряна оборона. Остання є у Сполучених Штатів, каже президент.

"Ми обговорювали цю тему з Дональдом Трампом. Але якщо американці не нададуть нам таку систему, нам доведеться разом з європейцями з'ясувати, які аналогічні засоби вони могли б надати нам, щоб мати можливість повністю закрити наше небо", – сказав Зеленський.

Близько 300 млрд євро активів Центрального банку Росії були заморожені членами G7 після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Більшість активів – на суму близько 190 млрд євро – знаходяться в центральному депозитарії цінних паперів Бельгії Euroclear. Також менші суми зберігаються у Франції, Великій Британії, Японії, Швейцарії та США.

Наразі дохід від активів у вигляді переважно державних облігацій та готівки використовується країнами G7 для погашення позик Україні на $50 млрд.

22 лютого Bloomberg повідомляло, що ЄС розглядає можливість використання заморожених активів Росії як застави для компенсацій Україні.

1 березня Велика Британія виділила майже $3 млрд на виробництво зброї, яке оплатять доходами від заморожених активів Росії.

3 березня Financial Times написала, що Франція пропонує конфіскувати активи Росії у разі порушення нею перемир'я.