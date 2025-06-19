Зеленский: Желательно закончить войну при этой каденции Трампа
Полномасштабная война России против Украины должна завершиться в этом сроке президента США Дональда Трампа. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
Он подчеркнул, что Украина готова встречаться на "высшем уровне", ведь это уровень именно решений.
"Я готов встречаться в любом формате с теми, кто принимает решение и кто имеет соответствующие полномочия, в том числе с Путиным, хотя он и пересидел конституционные полномочия по меньшей мере на три срока", – отметил президент.
Он заявил, что очень рассчитывает в вопросе достижения мира на помощь Трампа и влияние США. Президент считает, что это именно то, что сможет помочь, а также санкции и дипломатия.
"Нужен обмен всех на всех – чтобы каждая семья дождалась своих. Чтобы не было никаких ультиматумов. Нужно реальное прекращение огня. Нужно реальное окончание войны", – резюмировал Зеленский.
- Трамп заявил, что объяснил Путину, что его война должна закончиться, как и конфликт на Ближнем Востоке.
- Диктатор России сказал, что якобы готов встречаться с Зеленским, но подписывать ничего не собирается.
- В МИД заявили, что Стамбул не может принести перемирие, нужна встреча Зеленского и Путина.