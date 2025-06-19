Зеленский: Желательно закончить войну при этой каденции Трампа

Президент рассчитывает на помощь США и влияние их президента на Россию

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Полномасштабная война России против Украины должна завершиться в этом сроке президента США Дональда Трампа. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина готова встречаться на "высшем уровне", ведь это уровень именно решений.

"Я готов встречаться в любом формате с теми, кто принимает решение и кто имеет соответствующие полномочия, в том числе с Путиным, хотя он и пересидел конституционные полномочия по меньшей мере на три срока", – отметил президент.

Он заявил, что очень рассчитывает в вопросе достижения мира на помощь Трампа и влияние США. Президент считает, что это именно то, что сможет помочь, а также санкции и дипломатия.

"Нужен обмен всех на всех – чтобы каждая семья дождалась своих. Чтобы не было никаких ультиматумов. Нужно реальное прекращение огня. Нужно реальное окончание войны", – резюмировал Зеленский.