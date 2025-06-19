Зеленський: Бажано закінчити війну за цієї каденції Трампа

Президент розраховує на допомогу США та вплив їх президента на Росію

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Повномасштабна війна Росії проти України повинна завершитися в цьому терміні президента США Дональда Трампа. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Він підкреслив, що Україна готова зустрічатися на "найвищому рівні", адже це рівень саме рішень.

"Я готовий зустрічатись у будь-якому форматі з тими, хто ухвалює рішення і хто має відповідні повноваження, зокрема з Путіним, хоч він і пересидів конституційні повноваження щонайменше на три терміни", – зазначив президент.

Він заявив, що дуже розраховує в питанні досягнення миру на допомогу Трампа та вплив США. Президент вважає, що це саме те, що зможе допомогти, а також санкції та дипломатія.

"Потрібен обмін всіх на всіх – щоб кожна сім’я дочекалася своїх. Щоб не було жодних ультиматумів. Потрібне реальне припинення вогню. Потрібне реальне закінчення війни", – резюмував Зеленський.