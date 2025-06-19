Зеленський: Бажано закінчити війну за цієї каденції Трампа
Повномасштабна війна Росії проти України повинна завершитися в цьому терміні президента США Дональда Трампа. Про це заявив президент Володимир Зеленський.
Він підкреслив, що Україна готова зустрічатися на "найвищому рівні", адже це рівень саме рішень.
"Я готовий зустрічатись у будь-якому форматі з тими, хто ухвалює рішення і хто має відповідні повноваження, зокрема з Путіним, хоч він і пересидів конституційні повноваження щонайменше на три терміни", – зазначив президент.
Він заявив, що дуже розраховує в питанні досягнення миру на допомогу Трампа та вплив США. Президент вважає, що це саме те, що зможе допомогти, а також санкції та дипломатія.
"Потрібен обмін всіх на всіх – щоб кожна сім’я дочекалася своїх. Щоб не було жодних ультиматумів. Потрібне реальне припинення вогню. Потрібне реальне закінчення війни", – резюмував Зеленський.
- Трамп заявив, що пояснив Путіну, що його війна має закінчитися, як і конфлікт на Близькому Сході.
- Диктатор Росії сказав, що нібито вже готовий зустрічатися із Зеленським, але підписувати нічого не збирається.
- У МЗС заявили, Стамбул не може принести перемир'я, потрібна зустріч Зеленського та Путіна.