Зеленский - The New Yorker: Не боюсь обидеть Коломойского

Президент Владимир Зеленский в интервью американскому еженедельнику The New Yorker заявил, что не боится обидеть олигарха Игоря Коломойского.
В ходе беседы с журналистом Зеленский настаивал на том, что не будет предлагать особые привилегии олигарху. Также он заявил, что будет настаивать на том, чтобы Коломойский, как и другие крупные бизнесмены, тратил значительную часть своих средств на социальные и инфраструктурные объекты.
Зеленский сказал, что якобы говорит каждому из олигархов: "Слушай, друг, прошлое прошло... Пришло время отдать большую часть ваших денег на социальные проекты и реконструкцию Донбасса".
Говоря об отсутствии страха обидеть Коломойского, президент также отметил, что не боится потерять поддержку 1+1. "Если после этого канал обернется против меня - хорошо, тогда мы поймем, что он не хочет жить по-другому", - пояснил он.
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