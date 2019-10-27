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Зеленский - The New Yorker: Не боюсь обидеть Коломойского

Зеленский - The New Yorker: Не боюсь обидеть Коломойского - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Степан Франко/ЕРА)
27.10.2019, 18:29

Президент также заявляет, что не боится потерять поддержку "плюсов"

Президент Владимир Зеленский в интервью американскому еженедельнику The New Yorker заявил, что не боится обидеть олигарха Игоря Коломойского.

В ходе беседы с журналистом Зеленский настаивал на том, что не будет предлагать особые привилегии олигарху. Также он заявил, что будет настаивать на том, чтобы Коломойский, как и другие крупные бизнесмены, тратил значительную часть своих средств на социальные и инфраструктурные объекты.

Зеленский сказал, что якобы говорит каждому из олигархов: "Слушай, друг, прошлое прошло... Пришло время отдать большую часть ваших денег на социальные проекты и реконструкцию Донбасса".

Говоря об отсутствии страха обидеть Коломойского, президент также отметил, что не боится потерять поддержку 1+1. "Если после этого канал обернется против меня - хорошо, тогда мы поймем, что он не хочет жить по-другому", - пояснил он.

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Владимир Зеленский игорь коломойский олигархи страх канал 1+1
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