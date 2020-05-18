Зеленский 20 мая даст пресс-конференцию по итогам года работы

Президент Владимир Зеленский 20 мая проведет пресс-конференцию по итогам года своего президентства. Об этом сообщил источники LIGA.net в Офисе президента.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В связи с карантином количество участников пресс-конференции будет ограниченным.
- 10 октября Зеленский на протяжении 14 часов общался с представителями прессы: мероприятие для 300 журналистов в его офисе назвали "пресс-марафоном".
- 22 апреля в эфире общенациональных телеканалов транслировали фильм "Год президентства Зеленского", подготовленный офисом президента.
- 23 апреля заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что Зеленский даст пресс-конференцию по итогам года своего президентства, но в каком формате, пока неизвестно.
Вадим Ребрина, Юрий Смирнов