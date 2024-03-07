Зеленский 8 марта приедет в Турцию на встречу с Эрдоганом – Anadolu

Лидеры двух государств обсудят войну, зерновой коридор и двусторонние отношения

Владимир Зеленский и Эрдоган (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский 8 марта посетит Турцию с официальным визитом. Об этом сообщили турецкое госагентство Anadolu и издание Hurriyet.

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Ожидается, что президент Турции Реджеп Эрдоган и украинский лидер подробно обсудят ход российско-украинской войны, последнюю ситуацию в контактах по продлению соглашения о зерновом коридоре, а также двусторонние отношения между государствами.

В Офисе президента о запланированном визите не сообщали. Украина во время полномасштабного вторжения РФ официально не анонсирует поездки Зеленского из соображений безопасности.