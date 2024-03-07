Зеленский 8 марта приедет в Турцию на встречу с Эрдоганом – Anadolu
Президент Владимир Зеленский 8 марта посетит Турцию с официальным визитом. Об этом сообщили турецкое госагентство Anadolu и издание Hurriyet.
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Ожидается, что президент Турции Реджеп Эрдоган и украинский лидер подробно обсудят ход российско-украинской войны, последнюю ситуацию в контактах по продлению соглашения о зерновом коридоре, а также двусторонние отношения между государствами.
В Офисе президента о запланированном визите не сообщали. Украина во время полномасштабного вторжения РФ официально не анонсирует поездки Зеленского из соображений безопасности.
- 28 февраля Эрдоган заявил, что Турция поддерживает формулу мира Зеленского, но продолжает настаивать на необходимости переговоров между Украиной и РФ.
- Глава МИД Турции после встречи с Лавровым выразил надежду на то, что переговоры между Украиной и РФ начнутся в ближайшее время.