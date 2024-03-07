Зеленський 8 березня приїде до Туреччини на зустріч з Ердоганом – Anadolu
Президент Володимир Зеленський 8 березня відвідає Туреччину з офіційним візитом. Про це повідомили турецьке держагентство Anadolu і видання Hurriyet.
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Очікується, що президент Туреччини Реджеп Ердоган і український лідер детально обговорять перебіг російсько-української війни, останню ситуацію у контактах щодо продовження угоди про зерновий коридор, а також двосторонні відносини між державами.
В Офісі президента про запланований візит не повідомляли. Україна під час повномасштабного вторгнення РФ офіційно не анонсує поїздки Зеленського з міркувань безпеки.
- 28 лютого Ердоган заявив, що Туреччина підтримує формулу миру Зеленського, але продовжує наполягати на необхідності переговорів між Україною і РФ.
- Глава МЗС Туреччини після зустрічі із Лавровим висловив сподівання на те, що переговори між Україною і РФ розпочнуться найближчим часом.