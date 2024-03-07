Зеленський 8 березня приїде до Туреччини на зустріч з Ердоганом – Anadolu

Лідери двох держав обговорять війну, зерновий коридор і двосторонні відносини

Володимир Зеленський та Ердоган (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський 8 березня відвідає Туреччину з офіційним візитом. Про це повідомили турецьке держагентство Anadolu і видання Hurriyet.

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Очікується, що президент Туреччини Реджеп Ердоган і український лідер детально обговорять перебіг російсько-української війни, останню ситуацію у контактах щодо продовження угоди про зерновий коридор, а також двосторонні відносини між державами.

В Офісі президента про запланований візит не повідомляли. Україна під час повномасштабного вторгнення РФ офіційно не анонсує поїздки Зеленського з міркувань безпеки.