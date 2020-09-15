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Зеленский анонсировал встречу советников в нормандском формате в течение 10 дней

15.09.2020, 15:42
Зеленский анонсировал встречу советников в нормандском формате в течение 10 дней - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент надеется, что после новой встречи советников пройдет саммит нормандской четверки

В ближайшее время должна пройти еще одна встреча политических советников лидеров нормандской четверки (Украина, Германия, Франция и Россия). Об этом заявил президент Владимир Зеленский сегодня, 15 сентября, на пресс-конференции во время визита в Австрию.

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"Я знаю, хотя не могу обещать, что в течение 10 дней будет еще одна встреча советников, после которой будет уже встреча лидеров нормандской четверки. По-крайней мере все лидеры, насколько мне известно, подтверждают готовность к встрече," – заявил президент.

  • 11 сентября в Берлине состоялись переговоры политических советников лидеров нормандской четверки. Переговоры продолжались семь часов. Представитель России Дмитрий Козак заявил, что "прорыва не случилось". 
  • В тот же день глава ОП Андрей Ермак заявил, что главным достижением встречи стало продление режима тишины на Донбассе.
Денис Юдин
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