Зеленский анонсировал встречу советников в нормандском формате в течение 10 дней

Президент надеется, что после новой встречи советников пройдет саммит нормандской четверки

В ближайшее время должна пройти еще одна встреча политических советников лидеров нормандской четверки (Украина, Германия, Франция и Россия). Об этом заявил президент Владимир Зеленский сегодня, 15 сентября, на пресс-конференции во время визита в Австрию.

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"Я знаю, хотя не могу обещать, что в течение 10 дней будет еще одна встреча советников, после которой будет уже встреча лидеров нормандской четверки. По-крайней мере все лидеры, насколько мне известно, подтверждают готовность к встрече," – заявил президент.

11 сентября в Берлине состоялись переговоры политических советников лидеров нормандской четверки. Переговоры продолжались семь часов. Представитель России Дмитрий Козак заявил, что "прорыва не случилось".

В тот же день глава ОП Андрей Ермак заявил, что главным достижением встречи стало продление режима тишины на Донбассе.

Денис Юдин

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