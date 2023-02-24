Зеленский британскому журналисту: Где наши самолеты Typhoon? Спросите у моего друга Риши
Президент Владимир Зеленский попросил британского журналиста спросить премьер-министра Великобритании Риши Сунака, где самолеты Typhoon для Украины. Об этом президент сказал во время пресс-конференции.
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Журналист из Великобритании спросил Зеленского – если до 24 февраля 2024 года не будет победы Украины над Россией, то по какой, по его мнению, причине.
"Самое важное это единство", – ответил президент.
Он подчеркнул, что самая большая проблема, которая может быть – это слабость внутри страны.
"Я даже не хочу думать, что 24 февраля 2024 года мы будем в такой же ситуации как сейчас. Это было бы ужасно. Нам нужно быть уверенными", – сказал президент.
Он добавил, что Украина и Великобритания партнеры и надо быть уверенными в победе.
"Где наши самолеты Typhoon? Пожалуйста, спросите у моего друга Риши", – закончил ответ Зеленский.
Сегодня Зеленский дает большую пресс-конференцию, на LIGA.net ведется трансляция.
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