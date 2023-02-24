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Зеленский британскому журналисту: Где наши самолеты Typhoon? Спросите у моего друга Риши

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2023, 19:51
Зеленский британскому журналисту: Где наши самолеты Typhoon? Спросите у моего друга Риши - Фото
Владимир Зеленский (Скриншот видео)

Президент Владимир Зеленский попросил британского журналиста спросить премьер-министра Великобритании Риши Сунака, где самолеты Typhoon для Украины. Об этом президент сказал во время пресс-конференции.

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Журналист из Великобритании спросил Зеленского – если до 24 февраля 2024 года не будет победы Украины над Россией, то по какой, по его мнению, причине.

"Самое важное это единство", – ответил президент.

Он подчеркнул, что самая большая проблема, которая может быть – это слабость внутри страны.

"Я даже не хочу думать, что 24 февраля 2024 года мы будем в такой же ситуации как сейчас. Это было бы ужасно. Нам нужно быть уверенными", – сказал президент.

Он добавил, что Украина и Великобритания партнеры и надо быть уверенными в победе.

"Где наши самолеты Typhoon? Пожалуйста, спросите у моего друга Риши", – закончил ответ Зеленский.

Сегодня Зеленский дает большую пресс-конференцию, на LIGA.net ведется трансляция.

Читайте также: Год несокрушимости: Мы готовы ко всему. Мы победим всех. Потому что мы – это Украина!

Наталія Медведєва
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Владимир Зеленский война самолет Typhoon
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