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14.05.2019, 21:24

Зеленский договорился о встрече с Додоном

Зеленский договорился о встрече с Додоном - Фото
Игорь Додон (фото - ЕРА)

Президент Молдовы поздравил Зеленского с избранием на пост главы государства и пожелал ему успехов

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Избранный президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Молдовы Игорем Додоном. Об этом Додон написал в Facebook.

Президент Молдовы поздравил Зеленского с избранием на пост главы государства и пожелал ему успехов.

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"Обсудили отношения между Республикой Молдова и Украиной в различных областях, представляющих взаимный интерес. Договорились в ближайшее время провести двустороннюю встречу и обсудить актуальные вопросы", - написал Додон.

Сегодня Зеленский встретился с руководителями ведущих иностранных банков (FLIFI) и представителями Независимой ассоциации банков Украины.

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Теги: Владимир Зеленский, встреча, Молдова, игорь додон
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