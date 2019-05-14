Зеленский договорился о встрече с Додоном

Избранный президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Молдовы Игорем Додоном. Об этом Додон написал в Facebook.
Президент Молдовы поздравил Зеленского с избранием на пост главы государства и пожелал ему успехов.
"Обсудили отношения между Республикой Молдова и Украиной в различных областях, представляющих взаимный интерес. Договорились в ближайшее время провести двустороннюю встречу и обсудить актуальные вопросы", - написал Додон.
Сегодня Зеленский встретился с руководителями ведущих иностранных банков (FLIFI) и представителями Независимой ассоциации банков Украины.