Зеленский еще на год продлил безвиз для граждан Великобритании

Зеленский внес изменение в указ от 29 января 2020 года, которое продлевает действие временного безвиза для граждан Британии до 30 января 2025 года

Флаги Украины и Великобритании (Фото - depositephotos.com)

Президент Владимир Зеленский своим указом продлил еще на один год безвизовый режим въезда в Украину для граждан Великобритании.

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Зеленский внес изменение в указ от 29 января 2020 года, которое продлевает действие временного безвиза для граждан Британии до 30 января 2025 года.

Исправленный указ вводил безвизовый режим для граждан Великобритании при их въезде в Украину или транзитный проезд через ее территорию, если срок их пребывания в стране не превышает 90 дней в течение 180 дней.

31 января 2020 года посол Британии в Украине Мелинда Симмонс заявила, что Украина и Великобритания начнут переговоры о двустороннем визовом соглашении через год. На прямой вопрос, стоит ли ожидать украинцам либерализации визовой политики или безвиза, посол не ответила, назвав безвиз "не политическим вопросом, а вопросом безопасности границ".

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